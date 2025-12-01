Big Bands de jazz Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Big Band du CRR de Paris

Line Kruse, Pierre Bertrand, Cyril Galamini, direction

Concert en hommage à Lucio Tomasi

Rencontre de Big Bands au CMA17 – Claude Debussy

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS

