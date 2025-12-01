Big Bands de jazz Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
Big Bands de jazz Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS mardi 16 décembre 2025.
Big Band du CRR de Paris
Line Kruse, Pierre Bertrand, Cyril Galamini, direction
Concert en hommage à Lucio Tomasi
Rencontre de Big Bands au CMA17 – Claude Debussy
Le mardi 16 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-16T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-16T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-16T19:00:00+02:00_2025-12-16T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis