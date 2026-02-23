Big Bang 2026 Opéra de Rennes Rennes Dimanche 26 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le Festival Big Bang fait son grand retour ! Pour sa troisième édition, il se redéploie à l’Opéra, sur la place de la Mairie et à l’Hôtel de Ville, pour un week-end festif et convivial placé sous le signe de la musique et de la découverte.

Installations sonores interactives, spectacles et fanfares vont transformer ces espaces en terrains de jeux et d’expérimentations pour les enfants.

Autant d’occasions de faire découvrir aux petites oreilles les sons et la musique, avec fantaisie et en toute décontraction, grâce à l’inventive compagnie belge Zonzo qui en assure la direction artistique.

Programme complet et réservations à partir du samedi 28 mars

Dès 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T19:00:00.000+02:00

https://www.opera-rennes.fr/ 02 23 62 28 28 https://opera-rennes.fr/fr/evenement/big-bang-2026

Opéra de Rennes Opéra de Rennes, Place de la Mairie, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 23 62 28 28



