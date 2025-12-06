Big Bang en Concert Salle Polyvalente Saint-Denis-d’Orques

Big Bang en Concert

Salle Polyvalente 8 rue des Carrouges Saint-Denis-d’Orques Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Quand le pop groove s’invite dans nos campagnes !

Le Big Band de Saint Denis d’Orques prépare son répertoire en vue du traditionnel concert de la Sainte Cécile tout en y ajoutant un challenge musical plutôt stimulant.

A la fois pour bousculer les codes et pimenter le programme, Olivier Leguy, président du Big Band propose une deuxième partie originale.

Nous aurons cette année des invités de marque : six musiciens professionnels qui sous un nom de scène anglosaxon, bien peu sarthois Call me daddy, qui vont ambiancer le public avec leurs sonorités pop / groove, événement rare pour être souligné.

Le Big Band, groupe amateur, aura l’honneur de partager quelques morceaux du répertoire des pros, un vrai défi ! Pour le relever, Marc Brossier, directeur musical, intensifiera alors le rythme des répétitions sous forme de Master class.

Nul besoin d’être mélomane pour profiter de cette parenthèse festive originale ! .

Salle Polyvalente 8 rue des Carrouges Saint-Denis-d’Orques 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 38 36 44 bigbandsdo@gmail.com

English :

When pop groove comes to the countryside!

German :

Wenn der Pop-Groove auf dem Land Einzug hält!

Italiano :

Quando il pop groove arriva in campagna!

Espanol :

Cuando el groove pop llega al campo

L’événement Big Bang en Concert Saint-Denis-d’Orques a été mis à jour le 2025-10-05 par OT Vallée de la Sarthe