BIG BANG Festival Aventures musicales pour enfants Rouen

BIG BANG Festival Aventures musicales pour enfants Rouen samedi 29 novembre 2025.

BIG BANG Festival Aventures musicales pour enfants

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Tous les ans, le Théâtre des Arts se métamorphose en un véritable laboratoire de création et de récréation! Le BIG BANG Festival, ce sont deux jours de fête pour apprendre à écouter la musique, découvrir ses émotions et explorer le monde enchanté du spectacle vivant, à hauteur d’enfant. Déambulez et explorez tous les recoins du Théâtre des Arts, où des animations musicales et festives vous surprendront, faites un détour par les loges où vous attendent nos artistes et installez-vous confortablement dans la grande salle pour vous émerveiller de leurs prouesses lors de spectacles ludiques et poétiques à savourer en famille. Ouvrez grand les yeux et les oreilles le BIG BANG s’annonce plus détonnant que jamais !

Deux jours festifs de spectacles et d’animations

Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen

Collaboration Zonzo Compagnie

Programme et réservations à partir du 25 nov. .

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

English : BIG BANG Festival Aventures musicales pour enfants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BIG BANG Festival Aventures musicales pour enfants Rouen a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme Rouen tourisme