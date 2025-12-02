Big Brain Show 5 Espace Noriac Limoges

Big Brain Show 5

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Cinquième épisode pour le Big Brain Show, format d’infodivertissement de vulgarisation, de culture scientifique. Rendez-vous le 2 décembre 2025 pour découvrir le travail et les découvertes d’un.e chercheur.e de renommée nationale. Après une masterclass de 25 minutes, le public sera ensuite invité par tirage au sort à participer sur scène et en direct à des épreuves de quiz pop-culture scientifique. Apéritif dînatoire offert à l’issue des présentations. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82 contact@recreasciences.com

English : Big Brain Show 5

German : Big Brain Show 5

Italiano :

Espanol : Big Brain Show 5

L’événement Big Brain Show 5 Limoges a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Limoges Métropole