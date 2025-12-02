Big Brain Show 5 Espace Noriac Limoges
Cinquième épisode pour le Big Brain Show, format d’infodivertissement de vulgarisation, de culture scientifique. Rendez-vous le 2 décembre 2025 pour découvrir le travail et les découvertes d’un.e chercheur.e de renommée nationale. Après une masterclass de 25 minutes, le public sera ensuite invité par tirage au sort à participer sur scène et en direct à des épreuves de quiz pop-culture scientifique. Apéritif dînatoire offert à l’issue des présentations. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82 contact@recreasciences.com
