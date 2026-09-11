Big Brain Show #7 Espace Noriac Espace Noriac Limoges
lundi 7 décembre 2026 · Espace Noriac · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Big Brain Show #7 Espace Noriac
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 19:00:00
fin : 2026-12-07 21:00:00
Date(s) :
2026-12-07
Le Big Brain Show (BBS pour les intimes) propose une nouvelle approche du format de conférence où le public est devient acteur de l’événement aux côtés des invités. Le Big Brain Show, c’est 2 temps forts avec la conférence-masterclass d’un.e chercheur.e de renom suivie du Big Brain Game , le jeu TV grandeur nature en 3 manches. Le BBS est un événement gratuit et accessible pour les personnes sourdes et malentendantes.
Informations complémentaires en lien. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82 contact@recreasciences.com
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English : Big Brain Show #7 Espace Noriac
L’événement Big Brain Show #7 Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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