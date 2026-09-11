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Big Brain Show #7 Espace Noriac Espace Noriac Limoges

lundi 7 décembre 2026 · Espace Noriac · Limoges

Big Brain Show #7 Espace Noriac Espace Noriac Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 7 décembre 2026
Fin
lundi 7 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace Noriac
Adresse
10 Rue Jules Noriac
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Big Brain Show #7 Espace Noriac

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 19:00:00
fin : 2026-12-07 21:00:00

Date(s) :
2026-12-07

Le Big Brain Show (BBS pour les intimes) propose une nouvelle approche du format de conférence où le public est devient acteur de l’événement aux côtés des invités. Le Big Brain Show, c’est 2 temps forts avec la conférence-masterclass d’un.e chercheur.e de renom suivie du Big Brain Game , le jeu TV grandeur nature en 3 manches. Le BBS est un événement gratuit et accessible pour les personnes sourdes et malentendantes.

Informations complémentaires en lien.   .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82  contact@recreasciences.com

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English : Big Brain Show #7 Espace Noriac

L’événement Big Brain Show #7 Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

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