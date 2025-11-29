BIG BUBBLE BOUM #2 Salle Polyvalente Laval
BIG BUBBLE BOUM #2
Salle Polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29 23:00:00
fin : 2025-11-30 04:00:00
2025-11-29
LA BUBBLE FAIT SON CINÉMA , L’AFTER DES LUMIÈRES
Événement incontournable de la fin d’année à Laval, la désormais traditionnelle Bubble Boum du 6PAR4 voit de nouveau en BIG pour cette édition 2025 !
Pour clôturer la soirée de lancement des lumières de Laval, le 6PAR4 te déroule le tapis rouge pour une belle Big Bubble Boum #2 !
Ambiance Hollywood, déguisements de films cultes et DJ sets explosifs… Prêt·e à briller sous les projecteurs ?
Soirée exclusivement réservée aux plus de 18 ans
Sortie définitive
Tarif 15 € (10€ en tarif CSE) .
Salle Polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
English :
LA BUBBLE FAIT SON CINÉMA , THE AFTER LIGHTS
German :
LA BUBBLE FAIT SON CINÉMA , DIE AFTERPARTY DER LICHTER
Italiano :
LA BUBBLE FAIT SON CINÉMA , LE LUCI DEL GIORNO DOPO
Espanol :
LA BURBUJA HACE SU CINE , EL AFTER LIGHTS
