BIG BUBBLE BOUM #2 Salle Polyvalente Laval

BIG BUBBLE BOUM #2

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 23:00:00

fin : 2025-11-30 04:00:00

Date(s) :

2025-11-29

LA BUBBLE FAIT SON CINÉMA , L’AFTER DES LUMIÈRES

Événement incontournable de la fin d’année à Laval, la désormais traditionnelle Bubble Boum du 6PAR4 voit de nouveau en BIG pour cette édition 2025 !

Pour clôturer la soirée de lancement des lumières de Laval, le 6PAR4 te déroule le tapis rouge pour une belle Big Bubble Boum #2 !

Ambiance Hollywood, déguisements de films cultes et DJ sets explosifs… Prêt·e à briller sous les projecteurs ?

Soirée exclusivement réservée aux plus de 18 ans

Sortie définitive

Tarif 15 € (10€ en tarif CSE) .

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

