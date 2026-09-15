Big Gerbaude Médocaine (BGM) Gargalou Bordeaux
samedi 10 octobre 2026 · Gargalou · Bordeaux
Informations pratiques
Bordeaux
Big Gerbaude Médocaine (BGM)
Gargalou 118 quai de Bacalan Bordeaux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 01:30:00
Date(s) :
2026-10-10
La Big Gerbaude Médocaine revient à Bordeaux !
Gerbaude n.f. – banquet et célébration de la fin des vendanges !
Lieu : Gargalou Bordeaux
Mission : fêter la fin des vendanges avec les vigneron(ne)s des AOC Médoc & Haut-Médoc au coeur de Bordeaux
Ambiance : convivialité & découvertes de bonnes cuvées pour bringuer
Pourquoi venir ?
Parce qu’on ne fête pas tous les jours une Gerbaude Médocaine… surtout en plein cœur de Bordeaux !
Pour rencontrer +30 vigneron(ne)s passionné(e)s du Médoc & Haut-Médoc
Pour savourer un banquet médocain 100 % terroir
Pour trinquer, danser, se rencontrer et rire toute une journée
Pour dire au revoir aux vendanges et accueillir le millésime 2026 comme il se doit ! .
Gargalou 118 quai de Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine com@odgmedoc.fr
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English : Big Gerbaude Médocaine (BGM)
L’événement Big Gerbaude Médocaine (BGM) Bordeaux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Médoc Plein Sud
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