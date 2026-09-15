Big Gerbaude Médocaine (BGM) Gargalou Bordeaux

Informations pratiques

Bordeaux

Big Gerbaude Médocaine (BGM)

Gargalou 118 quai de Bacalan Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 01:30:00

Date(s) :

2026-10-10

La Big Gerbaude Médocaine revient à Bordeaux !

Gerbaude n.f. – banquet et célébration de la fin des vendanges !

Lieu : Gargalou Bordeaux

Mission : fêter la fin des vendanges avec les vigneron(ne)s des AOC Médoc & Haut-Médoc au coeur de Bordeaux

Ambiance : convivialité & découvertes de bonnes cuvées pour bringuer

Pourquoi venir ?

Parce qu’on ne fête pas tous les jours une Gerbaude Médocaine… surtout en plein cœur de Bordeaux !

Pour rencontrer +30 vigneron(ne)s passionné(e)s du Médoc & Haut-Médoc

Pour savourer un banquet médocain 100 % terroir

Pour trinquer, danser, se rencontrer et rire toute une journée

Pour dire au revoir aux vendanges et accueillir le millésime 2026 comme il se doit ! .

Gargalou 118 quai de Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine com@odgmedoc.fr

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English : Big Gerbaude Médocaine (BGM)

L’événement Big Gerbaude Médocaine (BGM) Bordeaux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Médoc Plein Sud