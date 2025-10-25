Big Gerbaude Médocaine (BGM) Sainte-Hélène

1 place du 11 Novembre Sainte-Hélène Gironde

Début : 2025-10-25

La Big Gerbaude Médocaine est un tout nouvel événement des AOC Médoc & Haut-Médoc festif qui fait descendre le Médoc en plein cœur de Bordeaux ! Organisée à la Guinguette Chez Alriq, cette grande fête de fin de vendanges moderne célèbre les vins, les terroirs et les vigneron·ne·s du Médoc à travers trois temps forts

Une dégustation conviviale (15h–18h30) avec 30 vignerons et vigneronnes, animations et ambiance guinguette.

Un apéritif musical et gourmand dès 18h30, ponctué d’un concert.

Un dîner festif suivi d’un DJ Set jusqu’à 1h30, dans une ambiance joyeuse et décontractée.

L’événement valorise la vente directe, la découverte des vignerons, et propose un carnet de dégustation et des activités autour du vin pour petits et grands.

Durable, accessible et ancrée dans les AOC Médoc & Haut-Médoc, la BGM invite tous les aficionados du vin et les épicurieux à vivre une expérience immersive. .

1 place du 11 Novembre Sainte-Hélène 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine com@odgmedoc.fr

