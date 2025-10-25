Big Gerbaude Médocaine La Guinguette Chez Alriq Bordeaux

Big Gerbaude Médocaine Samedi 25 octobre, 15h00 La Guinguette Chez Alriq Gironde

Entrée libre. Dégustations et banquet accessibles via pass disponibles en ligne.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’événement

Lieu : La Guinguette Chez Alriq

: La Guinguette Chez Alriq Mission : Fêter la fin des vendanges avec les vigneron(ne)s des AOC Médoc & Haut-Médoc et au cœur de Bordeaux

: Fêter la fin des vendanges avec les vigneron(ne)s des AOC Médoc & Haut-Médoc et au cœur de Bordeaux Ambiance : Convivialité & découvertes de bonnes cuvées pour bringuer

: Convivialité & découvertes de bonnes cuvées pour bringuer Pourquoi venir ?

Parce qu’on ne fête pas tous les jours une Gerbaude Médocaine… surtout en plein cœur de Bordeaux ! Pour rencontrer +30 vigneron(ne)s passionné(e)s du Médoc & Haut-Médoc. Pour savourer un banquet médocain 100 % terroir. Pour trinquer, danser, se rencontrer et rire toute une journée. Pour dire au revoir aux vendanges et accueillir le millésime 2025 comme il se doit !

Les 3 grandes étapes de la journée

La Big Dégust’ (15h00 – 18h00)

(Re)découvrez les vins des AOC Médoc & Haut-Médoc avec les vigneron(ne)s dans une ambiance décontractée et festive.

Pass : Big Dégust’

Le Big Menu (20h00 – 22h00)

Un vrai dîner de Gerbaude Médocaine : entrée + plat + dessert + vins + animation par Philippe Maurice. Et le tout made in Médoc (sauf Philippe !)

Pass : Big Menu

La Big Soirée (22h00 – 1h30)

DJ set, dancefloor, cocktails au vin rouge, ambiance de feu pour clôturer la soirée en beauté.

Entrée libre – consommation sur place

Informations pratiques

La Guinguette Chez Alriq Quai des Queyries, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

AOC Médoc & Haut-Médoc