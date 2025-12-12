Big Huge New Circle • AAAAAHHHH • MYOSIS SUPERSONIC Paris

BIG HUGE NEW CIRCLE (22h00)

(Alt rock – Cambridge, UK)

Big Huge New Circle est un groupe de rock alternatif composé de cinq membres basé au Royaume-Uni. Leur son est précis, audacieux et a été comparé à celui de Squid, Jeff Buckley, The Smile, Patrick Watson et Björk. Leurs chansons sont complexes et leurs paroles puissantes. Le premier EP du groupe, Diurnal, est sorti en 2024. Depuis décembre 2025, leur deuxième EP, Daylight Chase, est disponible partout.

https://bighugenewcircle.bandcamp.com/

https://youtu.be/u8HEdxIX6LE?si=fCBwW4PyfuNd7ZHO

AAAAAHHHH (21h00)

(Glitchy shoegaze – Paris, FR)

AAAAAHHHH, c’est l’écho d’une époque fragmentée, un son qui grésille comme un fichier corrompu et qui explose en saturation. Basé à Paris, ce jeune groupe de shoegaze puise dans des esthétiques glitchées propres au début des années 2000.

Le groupe incarne l’énergie d’une génération lasse, bercée par les bugs graphiques des jeux vidéo 32-bit et les reboots incessants de Windows XP. Influencé par des artistes tels que King Krule, Julie, My Bloody Valentine, Xiu Xiu ou encore l’énergie brute de la scène noise, AAAAAHHHH s’impose comme un témoignage sonore du bruit de la ville.

Avec un premier EP prévu pour cette année, AAAAAHHHH capture l’essence d’une époque où l’expression brute et l’authenticité comptent plus que la perfection. Ce projet, porté par une énergie collective et féminine, s’annonce comme un cri générationnel, une ode à la beauté des failles et des bugs de nos relations humaines.

Les 3 influences : King Krule, Xiu Xiu, Julie

https://soundcloud.com/aaaa…/sets/setlist/s-oMHtYVtcRAW…

https://www.youtube.com/watch?v=6_Bqz8prJxY

MYOSIS (20h00)

(Rock 90’s – Bordeaux, FR)

MYOSIS c’est le sentiment doux amer d’aller vers le haut sur une pente glissante. Entre harmonies vaporeuses et instants de brutalité distordue, les quatre bordelais dessinent sur scène un Post-Grunge d’une violente délicatesse.

Né d’un besoin de grandir, et inspiré du rock le plus nébuleux des années 90/2000, c’est en 2022 que le groupe voit le jour. Après un premier EP « Pretty Girls Are Never Sad » cette même année, puis une version live de l’EP, c’est avec son second opus « A Quiet Bloom In Reverse » en mai 2025 que MYOSIS prend sens

https://iammyosis.bandcamp.com/…/pretty-girls-are-never…

https://youtu.be/Ueq4K-zOO1Y?si=fas_zMDVvNhOHgoy

———————————

Mercredi 7 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Black Country New Road, Devo & Black Midi

Le mercredi 07 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-08T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-07T19:00:00+02:00_2026-01-07T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7W7qlELdN https://fb.me/e/7W7qlELdN