Big Jump le Lot en Fête ! Castelmoron-sur-Lot 13 juillet 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Big Jump le Lot en Fête ! Le quai de la mairie et la plage Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

7h30 concours de pêche sur le quai

9h30-17h30 location de paddles, canoës, kayaks, pédalos

14h30 remise des tee-shirts

15h big jump à la plage

15h-17h baignade surveillée

17h-23h30 fête locale et feu d’artifice

Restauration et buvette à la plage

Le quai de la mairie et la plage

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 90 36

English : Big Jump le Lot en Fête !

7:30 am: fishing competition on the quay

9:30am-5:30pm: paddles, canoes, kayaks and pedalos for hire

2:30 pm: T-shirt giveaway

3pm: big jump on the beach

3pm-5pm: supervised swimming

5-11:30pm: local festival and fireworks display

Food and refreshments on the beach

German : Big Jump le Lot en Fête !

7:30 Uhr: Angelwettbewerb auf dem Kai

9.30-17.30 Uhr: Verleih von Paddles, Kanus, Kajaks, Tretbooten

14.30 Uhr: Übergabe der T-Shirts

15 Uhr: Big Jump am Strand

15h-17h: Beaufsichtigtes Schwimmen

17h-23h30: Lokales Fest und Feuerwerk

Essen und Trinken am Strand

Italiano :

7.30: gara di pesca in banchina

9.30 17.30: noleggio di pagaie, canoe, kayak e pedalò

14.30: presentazione delle magliette

ore 15.00: grande salto sulla spiaggia

15.00-17.00: nuoto sorvegliato

17.00-11.30: festa locale e spettacolo pirotecnico

Cibo e rinfreschi in spiaggia

Espanol : Big Jump le Lot en Fête !

7.30 h: concurso de pesca en el muelle

9.30 17.30 h: alquiler de remos, canoas, kayaks y patines a pedales

14.30 h: entrega de camisetas

15.00 h: gran salto en la playa

15.00-17.00: baño vigilado

17.00-23.30: fiesta local y fuegos artificiales

Comida y refrescos en la playa

L’événement Big Jump le Lot en Fête ! Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Lot-et-Tolzac