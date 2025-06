Big Mother Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 3 avril 2026 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 20:45 – 22:25

Gratuit : non De 22 € à 37 € Tout public

Après La Course des Géants accueilli en 2022, Mélodie Mourey signe un thriller politico-journalistique haletant sur la manipulation de masse à l’heure de l’IA et du Big data. Brûlante d’actualité, cette pièce alerte sur les possibles menaces du numérique pour la démocratie.Candidat à sa réélection, le président démocrate américain est éclaboussé par un scandale de sextape. Rapidement, la vidéo se révèle truquée, mais l’onde de choc profite à un nouveau parti cherchant à briser les logiques anciennes d’exercice du pouvoir. Dans le même temps, une journaliste passionnée et intègre du New York Investigation voit sa vie vaciller…Alliant réflexion et divertissement, Mélody Mourey – journaliste de formation – confirme son art du récit et de la représentation, dans la lignée d’Alexis Michalik. Ponctuée de beaucoup d’humour, ficelée telle une série, avec flash-backs et histoires à tiroirs, sa mise en scène quasi cinématographique est servie par six comédiens caméléons d’une énergie débordante.5 Nominations aux Molières 2023 : Mise en scène et Spectacle du Théâtre Privé, Autrice francophone vivante, Création visuelle et sonore, Second rôle fémininÀ partir de 12 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/big-mother