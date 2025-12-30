BIG MOTHER THEATRE DES BELIERS PARISIENS Paris

BIG MOTHER Début : 2025-12-31 à 21:00. Tarif : – euros.

BIG MOTHER 5 Nominations Molières 2023- Meilleur spectacle- Meilleure mise en scène- Autrice francophone vivante- Création visuelle et sonore- Second rôle féminin : Karina MarimonLa nouvelle création de Mélody MoureyAprès LES CRAPAUDS FOUS (3 nominations aux Molières 2019)et LA COURSE DES GÉANTS (4 nominations aux Molières 2022)Distribution : En alternance: Patrick Blandin, David Marchal, Eric Chantelauze, Anatole de Bodinat, Ariane Brousse, Laetitia Vercken, Solène Cornu, Milena Sansonetti, Benoît Cauden, Axel Huet, Etienne Beydon, Loris Mercatelli, Guillaume Ducreux, François Pouron, Jordi Le Bolloc’h, Marine Llado, Enora Texier, Maud Saint-Jean, Karina Marimon, Laurence Oltuski, Marie-Laurence Tartas, Anne BuffetUN THRILLER JOURNALISTIQUE SUR LA MANIPULATION DE MASSE A L’HEURE DU BIG DATAAlors qu’un scandale éclabousse le Président des Etats-Unis et agite la rédaction du New York Investigation, la journaliste Julia Robinson voit sa vie vaciller dans la salle d’audience d’un tribunal quand elle croit reconnaître sur le banc des accusés son compagnon mort 4 ans auparavant.Son enquête pour élucider ce mystère croise celle de son équipe, et la petite cellule du New York Investigation se retrouve confrontée à un programme de manipulation de masse d’une ampleur inédite.Ensemble, malgré leurs différends, ils vont devoir mettre à jour le plus gros scandale depuis l’affaire du Watergate.La démocratie est en péril. Leur vie aussi.À partir du 7 février 2023Durée : 1h40Du mardi au samedi à 21h00Matinée le dimanche à 15h00

THEATRE DES BELIERS PARISIENS 14 BIS RUE SAINTE ISAURE 75018 Paris 75