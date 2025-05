Big Mountain Basecamp Fête de la musique – Big Mountain Basecamp Chamonix-Mont-Blanc, 21 juin 2025 15:00, Chamonix-Mont-Blanc.

Haute-Savoie

Big Mountain Basecamp Fête de la musique Big Mountain Basecamp 365 Av. Ravanel le Rouge Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Concerts live. Bière fraîche. Vue sur les montagnes.

Notre nouveau beer garden sera prêt en juin, et on a vu les choses en grand ! Rendez-vous le 21 juin pour la toute première Fête de la Musique Big Mountain

.

Big Mountain Basecamp 365 Av. Ravanel le Rouge

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes alex@bigmtnbrew.co

English :

Fête de la musique 2

Live music. Cold beer. Mountain views. Our new beer garden will be ready this June and we’re going big. Join us on 21 June for the first-ever Big Mountain Fête de la Musique

German :

Konzerte mit Livemusik. Ein kühles Bier. Blick auf die Berge.

Unser neuer Biergarten wird im Juni fertig sein, und wir haben die Dinge groß angedacht! Wir sehen uns am 21. Juni für das allererste Big Mountain Music Festival

Italiano :

Concerti dal vivo. Birra fresca. Vista sulle montagne.

La nostra nuova birreria all’aperto sarà pronta a giugno e abbiamo pensato in grande! Ci vediamo il 21 giugno per il primo Big Mountain Music Festival

Espanol :

Conciertos en directo. Cerveza fría. Vistas a la montaña.

Nuestra nueva cervecería al aire libre estará lista en junio, ¡y hemos pensado a lo grande! Nos vemos el 21 de junio en el primer Big Mountain Music Festival

L’événement Big Mountain Basecamp Fête de la musique Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc