Big S COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes

Big S Début : 2026-02-18 à 20:30. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : BIG SCrocos, DM foireux et amour consommable… Entre confidences, vannes et vérités quipiquent, Big S explore les relations, les réseaux et la masculinité d’aujourd’hui. Unspectacle qui fait rire fort… et envoie valdinguer les clichés.

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44