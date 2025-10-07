Big S : En vérité – Confessions d’un croco en sucre Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Entre confidences et situations cocasses dans lesquelles beaucoup se reconnaîtront, il raconte les anecdotes de sa jeunesse et questionne les codes parfois (souvent) absurdes de la séduction moderne. Dans son univers, le “croco” n’est pas un animal, mais un archétype : celui de l’homme séducteur et toxique, que Big S observe, déconstruit… et fait évoluer avec humour.Derrière les rires, un message puissant : comprendre les hommes et les femmes, déconstruire les clichés et apprendre à aimer autrement.Big S réussit le pari de combiner humour et réflexion, avec un style bien à lui, fait de punchlines et de moments touchants. Sa force réside dans sa capacité à rire de lui-même, tout en mettant en lumière des questions qui touchent chacun et chacune d’entre nous : héritage familial et culturel, relations, identité masculine, et place des femmes dans la société.Avec ce nouveau spectacle, il invite le public à un voyage sincère et engagé, où l’on rit autant qu’on se reconnaît. Entre stand-up, observations du quotidien et mise en scène de situations interactives, Big S transforme la scène en miroir de nos vies modernes, dans une expérience à la fois divertissante et profondément humaine. Représentations les 17 et 18 février 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr