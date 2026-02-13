Big S : En vérité – Confessions d’un croco en sucre, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Big S : En vérité – Confessions d’un croco en sucre 17 et 18 février La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

18 € / 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-18T22:00:00+01:00

Stand-up

Entre confidences et situations cocasses dans lesquelles beaucoup se reconnaîtront, il raconte les anecdotes de sa jeunesse et questionne les codes parfois (souvent) absurdes de la séduction moderne. Dans son univers, le “croco” n’est pas un animal, mais un archétype : celui de l’homme séducteur et toxique, que Big S observe, déconstruit… et fait évoluer avec humour.

Derrière les rires, un message puissant : comprendre les hommes et les femmes, déconstruire les clichés et apprendre à aimer autrement.

Big S réussit le pari de combiner humour et réflexion, avec un style bien à lui, fait de punchlines et de moments touchants. Sa force réside dans sa capacité à rire de lui-même, tout en mettant en lumière des questions qui touchent chacun et chacune d’entre nous : héritage familial et culturel, relations, identité masculine, et place des femmes dans la société.

Avec ce nouveau spectacle, il invite le public à un voyage sincère et engagé, où l’on rit autant qu’on se reconnaît. Entre stand-up, observations du quotidien et mise en scène de situations interactives, Big S transforme la scène en miroir de nos vies modernes, dans une expérience à la fois divertissante et profondément humaine.

Représentations les 17 et 18 février 2026 à 20h30

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}]

Stand-up compagnie du café-théâtre