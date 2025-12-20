BIG S – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

BIG S Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

En novembre prochain, Big S revient sur scène avec un spectacle qui mêle rires, vérité et introspection. Avec son expérience des réseaux sociaux, des relations amoureuses et de sa masculinité, il explore, non sans finesse et autodérision, les contradictions de notre époque.Entre confidences et situations cocasses dans lesquelles beaucoup se reconnaîtront, il raconte les anecdotes de sa jeunesse et questionne les codes parfois (souvent) absurdes de la séduction moderne. Dans son univers, le “croco” n’est pas un animal, mais un archétype : celui de l’homme séducteur et toxique, que Big S observe, déconstruit… et fait évoluer avec humour.Derrière les rires, un message puissant : comprendre les hommes et les femmes, déconstruire les clichés et apprendre à aimer autrement.Big S réussit le pari de combiner humour et réflexion, avec un style bien à lui, fait de punchlines et de moments touchants. Sa force réside dans sa capacité à rire de lui-même, tout en mettant en lumière des questions qui touchent chacun·e d’entre nous : héritage familial et culturel, relations, identité masculine, et place des femmes dans la société.Avec ce nouveau spectacle, il invite le public à un voyage sincère et engagé, où l’on rit autant qu’on se reconnaît. Entre stand-up, observations du quotidien et mise en scène de situations interactives, Big S transforme la scène en miroir de nos vies modernes, dans une expérience à la fois divertissante et profondément humaine.

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64