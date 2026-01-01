BIG TASTING LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Le Melice organise un Big Tasting pour vous faire découvrir sa nouvelle carte d’hiver. L’idée est simple découvrir nos créations, donner votre avis en direct et échanger avec notre chef. Comme on l’annonce, ceci n’est pas un repas complet, mais une vraie expérience pensée pour partager, tester et affiner notre cuisine avec vous.

La participation se fera avec un tirage au sort uniquement via Instagram, sur notre compte @lemelice. Un post dédié sera bientôt en ligne pour lancer l’évènement. Ce big tasting aura lieu le jeudi 22 janvier à 18h30, avec seulement 30 places disponibles et une participation aux frais de 7,50 €.

Pour ceux qui le souhaitent, un concours photo/vidéo sera proposé pendant le tasting. La plus belle publication remportera un repas complet pour deux personnes, comprenant entrée, plat, dessert, accompagné d’une bouteille de vin.

Alors bonne chance à tous et rendez-vous prochainement sur Instagram ! .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Le Melice is organizing a Big Tasting to introduce you to its new winter menu. The idea is simple: discover our creations, give your opinion live and chat with our chef. As we say, this is not a complete meal, but a real experience designed to share, test and refine our cuisine with you.

L’événement BIG TASTING LE MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER