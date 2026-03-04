Big Thief et Dylan Maleek en concert, L’Aéronef, Lille

Big Thief et Dylan Maleek en concert Dimanche 19 avril, 18h30 L’Aéronef Nord

32 Euros / 25 Euros

Mélodies sensibles et voix à fleur de peau : Adrianne Lenker touche immanquablement l’auditeur. Au cours de la dernière décennie, Big Thief n’a pas cessé de nous voler notre coeur grâce à un répertoire qui sonne déjà comme un classique. Bienvenue dans un monde, introspectif, fragile et tendu.

Ouvertre de soirée avec Dylan Meek et ses mélodies lumineuses, entre soul, pop et folk.

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Mélange d’indie folk, d’americana et de rock : Big Thief.

Alexa Viscius