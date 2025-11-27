BIG TIME – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris
BIG TIME Début : 2025-11-27 à 21:15. Tarif : – euros.
BIG TIMEAvec son humour tranchant et son franc-parler, Coco Makmak décortique les contradictions culturelles dans un one-woman show explosif. Big Time fait rire, dérange et questionne, en disant tout haut ce que l’on pense tout bas.
LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75