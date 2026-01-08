Biganos culture comédie Un monde merveilleux Rue Pierre de Coubertin Biganos
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos Gironde
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-01-09
Plongez dans l’univers joyeux et féérique des parcs d’attraction, ou pas !
Comédie de Didier Caron et Éric Laborie
Indéniablement, Un Monde Merveilleux est une pièce de troupe, une comédie sincère, populaire, dans la lignée des Bronzés.
Sans se prendre au sérieux, on assiste à du pur divertissement et on rit sans complexe.
Durée 1h30
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
