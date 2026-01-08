Biganos culture danse contemporaine Traces Rue Pierre de Coubertin Biganos
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos
2026-01-15
2026-01-15
Traces raconte une histoire de transmission.
Pièce chorégraphique dans laquelle 3 danseurs évoluent ensemble ou individuellement dans un univers poétique, en résonance avec la mémoire des corps, forgé par l’exploration des limites et les frontières du geste, mais aussi par la richesse des différences que chacun porte en soi.
Par la Cie S’Poart
Durée 1h
Tarif 5 € 10 €
En collaboration avec les villes d’Arcachon, Gujan-Mestras, Marcheprime, Mios, Le Teich et Saint-Jean d’Illac .
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
