Biganos culture danse contemporaine Traces Rue Pierre de Coubertin Biganos

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos Gironde

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Traces raconte une histoire de transmission.

Pièce chorégraphique dans laquelle 3 danseurs évoluent ensemble ou individuellement dans un univers poétique, en résonance avec la mémoire des corps, forgé par l’exploration des limites et les frontières du geste, mais aussi par la richesse des différences que chacun porte en soi.

Par la Cie S’Poart

Durée 1h

Tarif 5 € 10 €

En collaboration avec les villes d’Arcachon, Gujan-Mestras, Marcheprime, Mios, Le Teich et Saint-Jean d’Illac .

