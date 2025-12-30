BIGARD AUXERREXPO Auxerre

BIGARD Début : 2026-03-01 à 16:00. Tarif : – euros.

Jean-Marie BIGARD fait peau neuve avec son nouveau spectacle J’arrête les conneries Jean Marie Bigard revient plus que jamais sur le devant de la scène avec son nouveau spectacle. Il est désormais bien décidé à… Arrêter les ConneriesÉcrit par Laurent Ruquier, Laurent Baffie et Jean-Marie Bigard

AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89