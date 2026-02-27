Bigflo & Oli Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 20:00 –

Gratuit : non 45 € à 77 € 45 € à 77 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/BIGFLO%20%26%20OLI-21802 Tout public

Concert Bigflo & Oli annoncent « Karma », leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025. Cet album (sortie : 13 mars 2026) ouvre un nouveau chapitre live : une tournée événement.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/BIGFLO%20%26%20OLI-21802



