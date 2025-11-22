BIGG CONVENTION GAMING AVIGNON – AUSHOPPING AVIGNON NORD Le Pontet

BIGG CONVENTION GAMING AVIGNON Début : 2025-11-22 à 10:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : BIGG CONVENTION GAMING AVIGNONConvention BIGG Gaming AvignonVivez un week-end 100% gaming à la BIGG Gaming Convention Avignon : compétitions eSport mobile, tournois ouverts, cosplay, retro gaming et activités fun pour toute la famille !Un week-end entier dédié à votre passion du jeu vidéo vous attend ! La convention place la barre plus haut avec la BIGG Pro Series Avignon, l’événement eSport mobile où pros et équipes s’affrontent sur Clash Royale et Brawl Stars lors de matchs intenses. Mais ici, vous n’êtes pas qu’un simple spectateur : participez à des tournois ouverts, testez consoles et PC dans des espaces de jeu gratuits et défiez vos amis. L’espace rétro gaming revisite les classiques d’hier, tandis que le concours de cosplay met en valeur la créativité de la communauté. Ajoutez à cela des activités familiales, des rencontres avec les joueurs et des stands pleins de surprises. Réservez dès maintenant vos billets pour la BIGG Gaming Convention à Avignon !Gratuit pour les enfants de 0 à 7 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUSHOPPING AVIGNON NORD AVENUE LOUIS BRAILLE 84130 Le Pontet 84