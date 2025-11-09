Bigoraid Raid multisport orientation LOURDES Lourdes
Bigoraid Raid multisport orientation LOURDES Lourdes dimanche 9 novembre 2025.
Bigoraid Raid multisport orientation
LOURDES Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 15:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Lourdes accueillera, dimanche 9 novembre, la toute première édition lourdaise du Bigoraid, un raid multisport d’orientation organisé par l’association Bigorientation 65.
Dès 8 h, les participants prendront le départ pour deux parcours au choix, alliant endurance, vitesse, adresse et stratégie.
Le Bigoraid se pratique en équipe de deux et combine plusieurs disciplines trail, VTT orientation et tir au laser. Munies d’une carte et d’une boussole, les équipes devront définir leur propre itinéraire en fonction des balises à trouver.
Deux formats seront proposés
Le raid sportif un parcours exigeant de 60 km à travers forêts et sentiers, destiné aux athlètes en quête de dépassement.
Le raid découverte un circuit de 30 km, plus accessible, ponctué d’épreuves ludiques d’orientation adaptées aux débutants. Conçu pour les familles, traileurs ou vététistes souhaitant s’initier, il est ouvert aux enfants dès 11 ans, accompagnés d’un adulte.
Informations et inscriptions sur: www.o65.fr
.
LOURDES Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
On Sunday November 9, Lourdes will host the very first edition of the Bigoraid, a multisport orienteering raid organized by the Bigorientation 65 association.
Starting at 8 a.m., participants will set off on a choice of two routes, combining endurance, speed, skill and strategy.
The Bigoraid is run in teams of two and combines several disciplines: trail running, mountain bike orienteering and laser shooting. Equipped with a map and compass, teams will have to define their own itinerary according to the markers to be found.
Two formats are available:
The sports raid: a demanding 60 km route through forests and trails, designed for athletes looking for a challenge.
The discovery raid: a more accessible 30 km circuit, punctuated by fun orienteering tests suitable for beginners. Designed for families, trail runners and mountain bikers, it is open to children aged 11 and over, accompanied by an adult.
Information and registration: www.o65.fr
German :
Am Sonntag, dem 9. November, findet in Lourdes die erste Ausgabe des Bigoraid statt, ein Multisport-Orientierungslauf, der vom Verein Bigorientation 65 organisiert wird.
Ab 8 Uhr starten die Teilnehmer zu zwei verschiedenen Strecken, die Ausdauer, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Strategie miteinander verbinden.
Bigoraid wird in Zweierteams durchgeführt und kombiniert mehrere Disziplinen: Trail, Mountainbike-Orientierung und Laserschießen. Ausgestattet mit einer Karte und einem Kompass müssen die Teams ihre eigene Route anhand der zu findenden Markierungen festlegen.
Es werden zwei Formate angeboten:
Der sportliche Raid: eine anspruchsvolle 60 km lange Strecke durch Wälder und Pfade, die für Sportler gedacht ist, die sich selbst übertreffen wollen.
Entdeckungsraid: Eine 30 km lange, leichter zugängliche Strecke mit spielerischen Orientierungsprüfungen, die auch für Anfänger geeignet sind. Er ist für Familien, Trailrunner oder Mountainbiker gedacht, die sich erst einmal ausprobieren möchten. Kinder ab 11 Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.
Informationen und Anmeldungen unter: www.o65.fr
Italiano :
Domenica 9 novembre, Lourdes ospiterà la primissima edizione del Bigoraid, un raid multisport di orienteering organizzato dall’associazione Bigorientation 65.
A partire dalle 8 del mattino, i partecipanti partiranno per una scelta di due percorsi che combinano resistenza, velocità, abilità e strategia.
Il Bigoraid si svolge in squadre di due persone e combina diverse discipline: trail running, mountain bike orienteering e tiro laser. Armate di mappa e bussola, le squadre dovranno definire il proprio percorso in base ai marcatori da trovare.
Saranno disponibili due formati:
Il raid sportivo: un percorso impegnativo di 60 km attraverso boschi e sentieri, pensato per gli atleti che vogliono mettersi alla prova.
Il raid di scoperta: un circuito di 30 km più accessibile, con prove di orientamento divertenti e adatte ai principianti. Pensato per le famiglie, i trail runner e gli appassionati di mountain bike in cerca di un’introduzione, è aperto ai bambini dagli 11 anni in su, accompagnati da un adulto.
Informazioni e iscrizioni: www.o65.fr
Espanol :
El domingo 9 de noviembre, Lourdes acogerá la primera edición del Bigoraid, un raid polideportivo de orientación organizado por la asociación Bigorientation 65.
A partir de las 8 de la mañana, los participantes podrán elegir entre dos recorridos que combinan resistencia, velocidad, habilidad y estrategia.
El Bigoraid se disputa en equipos de dos personas y combina varias disciplinas: trail running, orientación en bicicleta de montaña y tiro con láser. Armados con un mapa y una brújula, los equipos tendrán que definir su propio recorrido en función de las balizas que vayan encontrando.
Habrá dos formatos disponibles:
El raid deportivo: un recorrido exigente de 60 km a través de bosques y senderos, diseñado para atletas que buscan ponerse a prueba.
El raid descubrimiento: un circuito más accesible de 30 km, con divertidas pruebas de orientación aptas para principiantes. Diseñado para familias, corredores de trail y ciclistas de montaña en busca de iniciación, está abierto a niños a partir de 11 años, acompañados por un adulto.
Información e inscripciones: www.o65.fr
L’événement Bigoraid Raid multisport orientation Lourdes a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Lourdes|CDT65