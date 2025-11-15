BigoudEnglish Teens Rue des Carmes Pont-l’Abbé

BigoudEnglish Teens

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’Atelier du Colis Mystère . . . en anglais !

Et si on inventait une histoire en anglais tous ensemble ?

Dans cet atelier créatif, tu vas cocréer une aventure drôle et originale autour d’un mystérieux colis… Personnages fous, situations surprenantes, dialogues rigolos tout est possible, car c’est ton imagination qui mène l’enquête ! Avec des jeux et des activités, tu pratiqueras l’anglais tout en t’amusant.

Un temps d’échange en anglais pour les jeunes de 11 à 15 ans, proposé par BigoudEnglish.

Dans le cadre de la programmation Enquêtes en médiathèque

Pour les ados de 11 à 15 ans Sur inscription.

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BigoudEnglish Teens Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Pays Bigouden