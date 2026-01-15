Biguine Extension en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Entre traditions caribéennes et jazz contemporain, le projet revisite et prolonge le répertoire de la biguine à travers des arrangements actuels, affirmant ainsi la vitalité et l’évolution de ce genre musical intergénérationnel.

Ralph lavital : guitare, voix

Elvin Bironien : basse

Adriano Dédé Tenorio : percussions

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, world — Biguine Extension est un trio né d’une résidence à Tropiques Atrium (Martinique, 2023-2024), réunissant Ralph Lavital, Elvin Bironien et Adriano Tenorio.

Le mardi 10 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com



