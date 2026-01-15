Biguine Extension en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Biguine Extension en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 10 mars 2026.
Entre traditions caribéennes et jazz contemporain, le projet revisite et prolonge le répertoire de la biguine à travers des arrangements actuels, affirmant ainsi la vitalité et l’évolution de ce genre musical intergénérationnel.
Ralph lavital : guitare, voix
Elvin Bironien : basse
Adriano Dédé Tenorio : percussions
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, world — Biguine Extension est un trio né d’une résidence à Tropiques Atrium (Martinique, 2023-2024), réunissant Ralph Lavital, Elvin Bironien et Adriano Tenorio.
Le mardi 10 mars 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 10 mars 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com
