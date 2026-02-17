BigUP, atelier d’informatique pour débutants atelier partagé pôle 38 Nantes
vendredi 25 septembre 2026 · atelier partagé pôle 38 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 10:45 – 11:45
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public
Les ateliers BigUP sont destinées aux personnes débutantes?Un atelier qui va de la prise en main de l’ordinateur à la navigation internet en passant par les mails, la sécurité informatique… Des temps d’ateliers seront aussi dédiés au traitement de texte, à la protection des données…?Un atelier en petit groupe pour monter en compétences, s’entraider et avancer à son rythme.**2 vendredis par mois(hors vacances scolaires) de 10h45 à 11h45 à l’atelier partagé du 38 rue du Breil?**
atelier partagé pôle 38 Nantes 44036
06 07 96 54 50
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