Bihotzez en concert Rue Amédée Dufourg Anglet

Début : 2025-09-23

Concert du chœur d’Hommes Bihotzez.

Le chœur Bihotzez (de tout cœur) réunit une trentaine de voix d’hommes de Guéthary et des environs, sous la baguette d’Isabelle Ainciart. .

Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

