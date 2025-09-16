Bihozkada ! Club culture. Médiathèque Ciboure
Bihozkada ! Club culture.
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Un club de lecture, musique et cinéma… de culture quoi ! Alors si ça vous dit de partager avec d’autres lecteurs de la médiathèque les œuvres qui vous ont émues, révoltées, transportées, rejoignez-nous !
Sur inscription .
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
