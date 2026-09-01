Bijoux de terre – Atelier porte-bijoux céramique Dambach-la-Ville

Informations pratiques

Dambach-la-Ville

Bijoux de terre – Atelier porte-bijoux céramique

10 Place Du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Pendant cet atelier, prenez le temps de créer un porte-bijoux unique en céramique, pensé selon vos envies et votre façon de ranger vos bijoux.

Et si vos bijoux avaient eux aussi leur petit écrin ?

Pendant cet atelier, je vous propose de prendre le temps de créer un porte-bijoux unique en céramique, pensé selon vos envies et votre façon de ranger vos bijoux.

Vous pourrez imaginer une forme, jouer avec les volumes, ajouter des petits éléments pour accueillir vos bagues, bracelets ou boucles d’oreilles… et surtout laisser parler votre créativité.

Atelier céramique dès 12 ans

Création d’un porte-bijoux personnalisé (maximum 20 cm de hauteur)

Modelage, textures et décoration

Aucune expérience nécessaire

Tout le matériel est fourni

Modelez votre pièce

À partir d’une plaque d’argile, vous donnerez progressivement forme à votre porte-bijoux.

Vous pourrez créer une coupelle, un petit plateau, une forme organique, un modèle compartimenté ou toute autre idée qui vous ressemble.

Vous pourrez également personnaliser votre création grâce aux empreintes, textures, reliefs et petits détails.

Fleurs, feuillages, dentelles, motifs graphiques ou textures imaginées… la terre devient votre terrain de jeu.

Une pièce qui vous ressemble !

Après le modelage, place à la décoration !

Vous pourrez choisir les couleurs et les finitions de votre pièce parmi les possibilités proposées à l’atelier, afin de créer un porte-bijoux qui trouvera naturellement sa place dans votre intérieur.

Minimaliste, délicat, coloré, brut, fleuri ou totalement original : il n’y a pas de modèle imposé. .

10 Place Du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 52 43 85 contact@retouralajoie.fr

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English :

During this workshop, take the time to create a one-of-a-kind ceramic jewelry holder, designed to suit your tastes and the way you like to organize your jewelry.

L’événement Bijoux de terre – Atelier porte-bijoux céramique Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Barr