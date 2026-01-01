Bijoux en micro-macramé Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Bijoux en micro-macramé

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

Bijoux en micro macramé

Atelier création bijoux en micro macramé de 14h30 à 17h30. Pour découvrir ou se perfectionner, Claude de La P’tite Mado vous guide avec passion et professionnalisme. Sur inscription au 02 18 88 58 04. Avec participation. .

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

English :

Micro macramé jewelry

