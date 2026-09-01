Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Bijoux en Micro-macramé

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Bijoux en Micro-macramé

Bijoux en Micro-macramé: Pour découvrir ou vous perfectionner. Claude de la P’tite Mado vous guide avec passion et professiite Mado vous guide avec passion et professionnalisme. Sur inscription, avec participation de 30€. 30 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Micro-macramé Jewelry

L’événement Bijoux en Micro-macramé Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-09-06 par OT GATINAIS SUD