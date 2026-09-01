Bijoux en Micro-macramé Vieilles-Maisons-sur-Joudry
samedi 26 septembre 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Bijoux en Micro-macramé
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Bijoux en Micro-macramé
Bijoux en Micro-macramé: Pour découvrir ou vous perfectionner. Claude de la P’tite Mado vous guide avec passion et professiite Mado vous guide avec passion et professionnalisme. Sur inscription, avec participation de 30€. 30 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Micro-macramé Jewelry
L’événement Bijoux en Micro-macramé Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-09-06 par OT GATINAIS SUD
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