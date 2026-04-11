Bike and Run 100km Place de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Lunéville

Bike and Run 100km

Place de la 2ème Division de Cavalerie Fontaine du château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Mobilisez vous pour la lutte contre le cancer avec le bike and run 100km! Le principe? Une personne qui court, l’autre qui pédale puis on inverse. Le départ se fera depuis la fontaine du château de Lunéville, direction la place Stanislas de Nancy. Détails du parcours: départ du château vers une boucle de 36km direction Mondon; passage de nouveau par le château; voie verte direction Nancy; retour et arrivée par la cour du rocher au château de Lunéville. Un stand de la lutte contre le cancer sera présent. Cagnotte disponible en ligne.Tout public

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Place de la 2ème Division de Cavalerie Fontaine du château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 06 55

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English :

Get involved in the fight against cancer with the 100km bike and run! How does it work? One person runs, the other pedals and then the other way round. Start from the fountain of the Château de Lunéville, towards Place Stanislas in Nancy. Details of the route: departure from the château for a 36km loop towards Mondon; return via the château; greenway towards Nancy; return and finish via the cour du rocher at Lunéville château. A stand for the fight against cancer will be present. Online fund-raising available.

L’événement Bike and Run 100km Lunéville a été mis à jour le 2026-04-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS