Bike and Run 1ère édition Rue Pissevache Nevers

Bike and Run 1ère édition

Début : 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Le dimanche 1er mars, venez participer à la 1ère édition de Bike & Run organisé par Nevers Triathlon !

Plusieurs formats sont proposés Jeunes 1, Jeunes 2 et XS.

Course Jeunes

– Jeunes 1 2 boucles de 1 km.

A 12h55 Briefing.

A 13h Départ

– Jeunes 2 2 boucles de 2 km.

A 13h25 Briefing.

A 13h30 Départ !

A 14h15 podiums courses Jeunes (J1 et J2).

– Course XS 3 boucles de 4,2 km + départ 800 m.

A 14h40 Briefing

A 14h45 Départ

A 16h Podium.

Info Les vestiaires et douches du stade seront ouverts et disponibles.

Port du casque obligatoire.

Sur le site internet, vous pouvez télécharger les circuits.

Plus d’infos sur www.neverstriathlon.fr .

Rue Pissevache Parc Rosa Bonheur Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

