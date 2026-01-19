Bike and Run 1ère édition Rue Pissevache Nevers
Bike and Run 1ère édition Rue Pissevache Nevers dimanche 1 mars 2026.
Bike and Run 1ère édition
Rue Pissevache Parc Rosa Bonheur Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 12:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Le dimanche 1er mars, venez participer à la 1ère édition de Bike & Run organisé par Nevers Triathlon !
Plusieurs formats sont proposés Jeunes 1, Jeunes 2 et XS.
Course Jeunes
– Jeunes 1 2 boucles de 1 km.
A 12h55 Briefing.
A 13h Départ
– Jeunes 2 2 boucles de 2 km.
A 13h25 Briefing.
A 13h30 Départ !
A 14h15 podiums courses Jeunes (J1 et J2).
– Course XS 3 boucles de 4,2 km + départ 800 m.
A 14h40 Briefing
A 14h45 Départ
A 16h Podium.
Info Les vestiaires et douches du stade seront ouverts et disponibles.
Port du casque obligatoire.
Sur le site internet, vous pouvez télécharger les circuits.
Plus d’infos sur www.neverstriathlon.fr .
Rue Pissevache Parc Rosa Bonheur Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bike and Run 1ère édition
L’événement Bike and Run 1ère édition Nevers a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Nevers