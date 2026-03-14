Bike and Run by Decathlon au Lac de Saint-Pardoux

D44 A3 Razès Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le Bike and Run by Decathlon est une course en duo qui alterne course à pied et cyclisme, laissant aux coéquipiers la liberté de changer de rôle à tout moment. Adaptée à tous, la compétition propose des courses pour les 6-9 ans et 10-13 ans, une randonnée conviviale et des parcours XS (7 .9km) et S (13.8 km). Vous retrouverez aussi un parcours de Cani-rando. Venez vivre l’aventure et soutenir vos duos favoris dans une journée de sport et de partage ! .

D44 A3 Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine bikeandrun.amosport@gmail.com

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English : Bike and Run by Decathlon au Lac de Saint-Pardoux

L’événement Bike and Run by Decathlon au Lac de Saint-Pardoux Razès a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux