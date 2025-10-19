BIKE AND RUN Chamarandes-Choignes
BIKE AND RUN Chamarandes-Choignes dimanche 19 octobre 2025.
BIKE AND RUN
LYCEE EDGAR PISANI Chamarandes-Choignes Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Tout public
Le 19 octobre , l’ECAC Triathlon propose son Bike and Run annuel au départ du Lycée Agricole de Chaumont. .
LYCEE EDGAR PISANI Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 22 64 11 11
