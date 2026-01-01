Bike and Run de l’Épiphanie 2026

Allée du Plan d’Eau Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Un bike & run en duo, accessible à tous, pour bouger ensemble entre course à pied et vélo.

Participez au Bike and Run de l’Épiphanie en duo, alternez vélo et course à pied sur un parcours au plan d’eau, dans un esprit convivial et sportif. L’animation est ouverte à tous et se déroule sans classement. Plusieurs formats sont proposés selon les âges 1 h (catégorie 1 à partir de cadet), 45 min (catégorie 2 à partir de benjamin), 30 min (catégorie 3 à partir de pupille) et 15 min (catégorie 4 à partir de mini poussin). Accueil dès 9h00. Casque obligatoire. 0 .

Allée du Plan d’Eau Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire organisations.cmtri@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event is open to all: athletes, friends and family are welcome!

L’événement Bike and Run de l’Épiphanie 2026 Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COEUR DE BEAUCE