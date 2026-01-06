BIKE and RUN de Rochefort Rochefort

BIKE and RUN de Rochefort

Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 13:00:00

2026-03-01

La cinquième édition du Bike&Run se déroulera dans un cadre exceptionnel. Vous évoluerez autour de la Corderie Royale, des jardins de la Marine, du port de plaisance, des rives de la Charente, du parc des Fourriers et de l’arsenal.

Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 85 22 24 rochefort.tri@gmail.com

English : BIKE and RUN in Rochefort

The fifth edition of Bike&Run will take place in an exceptional setting. You will ride around the Corderie Royale, the Marine gardens, the marina, the banks of the Charente, the Fourriers park and the arsenal.

