Bike and run des Bartbots Gujan-Mestras

Bike and run des Bartbots Gujan-Mestras dimanche 9 novembre 2025.

Bike and run des Bartbots

Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le Run & Bike est une course en alternance par équipe de deux, composée d’un coureur à pied (le runner) et d’un coureur en VTT (le biker).

FORMAT S (20 km) à partir de 16 ans.

Tarif 25€

FORMAT XS (10 km) à partir de 12 ans

Tarif 15€

Buvette sur place .

Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 21 78 53 teamgujantriathlon@gmail.com

English : Bike and run des Bartbots

German : Bike and run des Bartbots

Italiano :

Espanol : Bike and run des Bartbots

L’événement Bike and run des Bartbots Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Gujan-Mestras