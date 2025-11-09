Bike and run des Bartbots Gujan-Mestras
Bike and run des Bartbots Gujan-Mestras dimanche 9 novembre 2025.
Bike and run des Bartbots
Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Le Run & Bike est une course en alternance par équipe de deux, composée d’un coureur à pied (le runner) et d’un coureur en VTT (le biker).
FORMAT S (20 km) à partir de 16 ans.
Tarif 25€
FORMAT XS (10 km) à partir de 12 ans
Tarif 15€
Buvette sur place .
Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 21 78 53 teamgujantriathlon@gmail.com
English : Bike and run des Bartbots
German : Bike and run des Bartbots
Italiano :
Espanol : Bike and run des Bartbots
L’événement Bike and run des Bartbots Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Gujan-Mestras