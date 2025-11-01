Bike and run d’Halloween Ancenis-Saint-Géréon

Bike and run d’Halloween Ancenis-Saint-Géréon samedi 1 novembre 2025.

Bike and run d’Halloween

Site de la Davray Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-11-01 09:00:00

2025-11-01

Le PACT44 organise pour Halloween le bike and run de l’Ile de Mouchet. Au programme,un parcours pour les experts de 19 Km, un parcours découverte de 9 Km, des formats adaptés aux plus jeunes dès 8 ans, et une randonnée découverte de la course d’orientation sur les bords de Loire est proposée.

Les Bike and Run sont accessibles aux licenciés FFTri et non licenciés.

Course de l’Enfer + 18 ans / 19kms

Course des Sorciers +14 ans / 9kms

Course des Chauves Souris + 10 ans / 6kms

Course des Trolls + 8 ans / 3kms .

Site de la Davray Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 95 71 27

English :

For Halloween, PACT44 is organizing the Ile de Mouchet bike and run. On the program: a 19 km course for experts, a 9 km discovery course, formats adapted to children aged 8 and over, and an orienteering trail along the banks of the Loire.

German :

PACT44 organisiert an Halloween den Bike and Run auf der Ile de Mouchet. Auf dem Programm stehen eine 19 km lange Strecke für Experten, eine 9 km lange Entdeckungsstrecke, Formate für die Jüngsten ab 8 Jahren und eine Wanderung zur Entdeckung des Orientierungslaufs an den Ufern der Loire.

Italiano :

Il PACT44 organizza la corsa e la bicicletta dell’Ile de Mouchet per Halloween. Il programma prevede un percorso di 19 km per esperti, un percorso di scoperta di 9 km, formati per bambini dagli 8 anni in su, e un percorso di orientamento lungo le rive della Loira.

Espanol :

PACT44 organiza la bicicletada y carrera de Ile de Mouchet con motivo de Halloween. El programa incluye un recorrido de 19 km para expertos, un recorrido de descubrimiento de 9 km, formatos aptos para niños a partir de 8 años, y un sendero de orientación a orillas del Loira.

