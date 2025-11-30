Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bike and run Gray

Bike and run Gray dimanche 30 novembre 2025.

Bike and run

Gray Haute-Saône

Prêt à vivre une course pas comme les autres ?
Le principe est simple 2 équipiers, 1 vélo, 1 paire de baskets… et une bonne dose d’énergie !
On court, on pédale, on échange quand on veut… le tout dans une ambiance conviviale et survoltée au cœur de Gray.   .

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

