Bike and Run rue des Ecoles Jarny

Bike and Run

rue des Ecoles Espace Rachel Foglia Jarny Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16

Formez votre duo et venez partager un moment de sport, d’entraide et de bonne humeur !

Courses ouvertes à tous des seniors jusqu’aux poussins

Aire de jeu pour les plus jeunes sur placeTout public

rue des Ecoles Espace Rachel Foglia Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est olivier.broggio@neuf.fr

English :

Form your duo and come and share a moment of sport, mutual aid and good humour!

Races open to all, from seniors to chicks

Play area for youngsters on site

German :

Bilden Sie Ihr Duo und teilen Sie einen Moment des Sports, der gegenseitigen Hilfe und der guten Laune!

Rennen für alle von Senioren bis zu Küken

Spielplatz für die Jüngsten vor Ort

Italiano :

Formate la vostra coppia e venite a condividere un momento di sport, di aiuto reciproco e di buon umore!

Gare aperte a tutti, dai senior ai pulcini

Area giochi per i più piccoli sul posto

Espanol :

¡Forma tu pareja y ven a compartir un momento de deporte, ayuda mutua y buen humor!

Carreras abiertas a todos, de mayores a pequeños

Zona de juegos para los más pequeños in situ

