Bike and Run rue des Ecoles Jarny
Bike and Run rue des Ecoles Jarny dimanche 16 novembre 2025.
Bike and Run
rue des Ecoles Espace Rachel Foglia Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Formez votre duo et venez partager un moment de sport, d’entraide et de bonne humeur !
Courses ouvertes à tous des seniors jusqu’aux poussins
Aire de jeu pour les plus jeunes sur placeTout public
.
rue des Ecoles Espace Rachel Foglia Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est olivier.broggio@neuf.fr
English :
Form your duo and come and share a moment of sport, mutual aid and good humour!
Races open to all, from seniors to chicks
Play area for youngsters on site
German :
Bilden Sie Ihr Duo und teilen Sie einen Moment des Sports, der gegenseitigen Hilfe und der guten Laune!
Rennen für alle von Senioren bis zu Küken
Spielplatz für die Jüngsten vor Ort
Italiano :
Formate la vostra coppia e venite a condividere un momento di sport, di aiuto reciproco e di buon umore!
Gare aperte a tutti, dai senior ai pulcini
Area giochi per i più piccoli sul posto
Espanol :
¡Forma tu pareja y ven a compartir un momento de deporte, ayuda mutua y buen humor!
Carreras abiertas a todos, de mayores a pequeños
Zona de juegos para los más pequeños in situ
L’événement Bike and Run Jarny a été mis à jour le 2025-10-23 par MILTOL