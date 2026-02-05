Bike and run

Au Paquey Marnay Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’Etoile Sportive Marnaysienne organise prochainement un événement sportif, festif et ultra convivial le Bike & Run pour les 7-10 ans, format en binôme. Au programme du sport, des sourires, de la bonne humeur et une super ambiance. Inscriptions sur Helloasso. .

Au Paquey Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 65 75 99 marnay.foot@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bike and run Marnay a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN