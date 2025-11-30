Bike and run Vittel

Bike and run

361 Avenue du Haut du Fol Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le bike and run est une course en binôme ou on alterne vélo et course à pied.

On peut s’inscrire à partir de 6 ans

Pendant que l’un court, l’autre pédale et l’on échange régulièrement les rôles tout au long de la course.

Tarif de 12 à 25 euros entrée gratuite pour le publicTout public

0 .

361 Avenue du Haut du Fol Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 72 52 58 75 contact@vitteltriathlon.com

English :

Bike and run is a pair race where you alternate cycling and running.

You can sign up from the age of 6

While one runs, the other pedals, swapping roles regularly throughout the race.

Price from 12 to 25 euros free admission for the public

German :

Bike and Run ist ein Rennen zu zweit, bei dem man abwechselnd Rad fährt und läuft.

Man kann sich ab 6 Jahren anmelden

Während der eine läuft, tritt der andere in die Pedale und während des gesamten Rennens werden die Rollen regelmäßig getauscht.

Preis von 12 bis 25 Euro freier Eintritt für die Öffentlichkeit

Italiano :

Bike and run è una gara in cui le coppie alternano ciclismo e corsa.

Ci si può iscrivere a partire dai 6 anni

Mentre uno corre, l’altro pedala e i ruoli si scambiano regolarmente durante la gara.

Prezzo da 12 a 25 euro ingresso libero per il pubblico

Espanol :

Bike and run es una carrera en la que las parejas alternan ciclismo y carrera.

Puedes inscribirte a partir de los 6 años

Mientras uno corre, el otro pedalea, y los papeles se intercambian regularmente a lo largo de la carrera.

Precio de 12 a 25 euros entrada gratuita para el público

