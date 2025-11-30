Bike and run Vittel
Bike and run Vittel dimanche 30 novembre 2025.
Bike and run
361 Avenue du Haut du Fol Vittel Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
2025-11-30
Le bike and run est une course en binôme ou on alterne vélo et course à pied.
On peut s’inscrire à partir de 6 ans
Pendant que l’un court, l’autre pédale et l’on échange régulièrement les rôles tout au long de la course.
Tarif de 12 à 25 euros entrée gratuite pour le publicTout public
361 Avenue du Haut du Fol Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 72 52 58 75 contact@vitteltriathlon.com
English :
Bike and run is a pair race where you alternate cycling and running.
You can sign up from the age of 6
While one runs, the other pedals, swapping roles regularly throughout the race.
Price from 12 to 25 euros free admission for the public
German :
Bike and Run ist ein Rennen zu zweit, bei dem man abwechselnd Rad fährt und läuft.
Man kann sich ab 6 Jahren anmelden
Während der eine läuft, tritt der andere in die Pedale und während des gesamten Rennens werden die Rollen regelmäßig getauscht.
Preis von 12 bis 25 Euro freier Eintritt für die Öffentlichkeit
Italiano :
Bike and run è una gara in cui le coppie alternano ciclismo e corsa.
Ci si può iscrivere a partire dai 6 anni
Mentre uno corre, l’altro pedala e i ruoli si scambiano regolarmente durante la gara.
Prezzo da 12 a 25 euro ingresso libero per il pubblico
Espanol :
Bike and run es una carrera en la que las parejas alternan ciclismo y carrera.
Puedes inscribirte a partir de los 6 años
Mientras uno corre, el otro pedalea, y los papeles se intercambian regularmente a lo largo de la carrera.
Precio de 12 a 25 euros entrada gratuita para el público
L’événement Bike and run Vittel a été mis à jour le 2025-10-31 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE