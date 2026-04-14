Bike Experience Traffic, Pro Velo Bruxelles, Ixelles

Bike Experience Traffic Jeudi 7 mai, 18h00 Pro Velo Bruxelles Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Pour qui ?

La formation Bike Experience Traffic s’adresse aux personnes qui savent déjà rouler à vélo mais ne se sentent pas encore à l’aise de rouler dans le trafic ou qui veulent améliorer leur conduite. Si vous ne savez pas encore bien rouler à vélo, découvrez la Bike Experience Start.

Au programme :

Une formation de 3h pour vous mettre en confiance dans le trafic :

Partie théorique : nous reverrons ensemble les bonnes habitudes de la conduite à vélo en ville ainsi que des éléments spécifiques du code de la route.

Partie pratique : accompagné d’un⸱e formateur⸱rice, vous ferez un tour dans les rues de Bruxelles par petits groupes pour vous exercer. Nous vous prêtons un vélo gratuitement si vous en avez besoin.

Drink : Avant de se quitter, nous prendrons l’apéro ensemble pour échanger sur l’expérience que vous avez vécue. Vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions à nos formateur⸱trices et de faire connaissance avec les coachs présent⸱es à l’événement.

Pro Velo Bruxelles rue de Dublin 19 1050 Ixelles Ixelles 1050 Bruxelles-Capitale [{« type »: « link », « value »: « https://www.provelo.org/events/bike-experience-traffic-2/ »}] [{« link »: « https://www.provelo.org/services/bike-experience-traffic/ »}, {« link »: « https://www.provelo.org/services/bike-experience-start/ »}]

Tu sais rouler à vélo mais tu ne te sens pas encore à l’aise de rouler dans le trafic ? Participe à Bike Experience Traffic !