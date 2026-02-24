Bike Rota Run et Randonnée Pédestre

Plaine de La Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Rotary Club de Marmande en association avec la section Triathlon de l’ASPTT Marmande, et la Ville de Marmande, organise leur Bike Rota Run au profit de Neurodon, au profit de la Recherche médicale sur le cerveau et les maladies neurologiques et psychiatriques.

– 9h enregistrement des inscriptions.

– 9h30 Départ Randonnée pédestre 12km.

– 10h Départ Randonnée pédestre 8km.

– 10h30 Départ Bike Rota Run 6km.

– 11h Départ Randonnée pédestre 4km.

– 11h30 Circuit des écoles.

Possibilité de restauration

Bulletins d’inscriptions a télécharger ci-dessous. .

Plaine de La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rotary.marmande@orange.fr

English : Bike Rota Run et Randonnée Pédestre

The Rotary Club of Marmande in association with the Triathlon section of the ASPTT Marmande, and the City of Marmande, is organizing their Bike Rota Run for the benefit of Neurodon, for medical research on the brain and neurological and psychiatric diseases.

L’événement Bike Rota Run et Randonnée Pédestre Marmande a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Val de Garonne